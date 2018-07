Sturm verpflichtet portugiesischen Verteidiger

„Mit Filipe verstärken wir uns mit einem intelligenten Spieler, der Speed und Dynamik über die Außenbahnen mit sich bringt. Außerdem passt sein unbändiger Einsatzwille perfekt zum SK Sturm“, sagte Sturm-Trainer Heiko Vogel. Der in Lissabon geborene Ferreira soll den Abgang von Marvin Potzmann zu Rapid vergessen machen. „Er bringt viel Qualität und Routine im Defensivspiel mit und überzeugt in der Offensive mit seiner Dynamik und Spielintelligenz. Er hat uns aber nicht nur als Spielertyp, sondern vor allem auch in den persönlichen Gesprächen als sehr positiver, ambitionierter Mensch überzeugt“, erläuterte Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl. Man habe bei dem Transfer trotz „internationaler Konkurrenz“ das Rennen gemacht.