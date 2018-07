Jetzt freie Fahrt für die Öffis

„Nach 15 Jahren konnte das Gesamtverkehrsprojekt in Elixhausen endlich umgesetzt werden“, freut sich der neue Bürgermeister Michael Prantner. Ausgangspunkt war 2003 eine Erhebung zur Mobilität in der Flachgauer Gemeinde, die 2009 in einem Vertrag niedergeschrieben wurde. Der erste Punkt war der Kreisverkehr an der Nordeinfahrt. Als zweites entstand ein Park&Ride-Parkplatz außerhalb des Ortes. Abschließend folgte die Errichtung einer Busspur von Ursprung bis zur Nordeinfahrt. Der Bau startete am 5. März diesen Jahres. Mit nur kleinen Verzögerungen wurde der 900 Meter lange Streifen am Dienstag für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Vor allem die Busse in der Früh profitieren davon erheblich - ganze zehn Minuten Zeitersparnis! Davon machten sich Landesrat Schnöll und Bürgermeister Prantner ein Bild. Als Fahrgäste im Postbus um 7.30 Uhr erlebten sie den Vorteil direkt.

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen dass die Leute vom Pkw auf den Bus umsteigen“, sagt Schnöll. Nicht nur dass die Öffis jetzt schneller vorankommen sei ein Vorteil, sondern auch die Pünktlichkeit werde verbessert.