Wie Transitzentren an Grenze funktionieren sollen

Bewachte Containerlager auf „exterritorialem Gebiet“?

Wie diese Zentren aussehen sollen, ist natürlich noch nicht klar. Es könnte sich aber, wie die „Bild“ schreibt, um umzäunte oder bewachte Container- oder Zeltlager handeln. Diese sollen sich direkt an der Grenze befinden - in sogenannten exterritorialen Zonen, was bedeutet, dass sie zwar auf deutschem Boden wären, aber rechtlich gesehen nicht in Deutschland lägen. Denn: Kommt ein Migrant in ein solches Transitzentrum, ist die Person im juristischen Sinne nicht eingereist, auch wenn sie körperlich die Kontrollstationen passiert hat.