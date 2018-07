„Wer sich auf deutschem Gebiet befindet, ist dort“

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Mittwoch verhalten skeptisch auf die von den deutschen Unionsparteien präsentierte „Lösung“ (Video oben) ihres internen Asylstreits reagiert. Berlin will, wie berichtet, Transitzentren an der Grenze zu Österreich bauen und Flüchtlinge dort wohl großteils abweisen bzw. zurückschicken. Bei einem Treffen mit ihren deutschsprachigen Amtskollegen in Luxemburg war für Kneissl diesbezüglich eines klar: „Wir waren hier zu keiner Zeit eingebunden.“ Und Kneissl betonte: „Wer sich auf deutschem Staatsgebiet befindet, ist dort."