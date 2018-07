Baby erstochen: Mutter (41) auf freiem Fuß

Das Drama hatte sich am 14. Juni offenbar in der Wohnung der Familie in Ernstbrunn abgespielt. Mit einem Messer stach die Verdächtige mehrmals auf ihre kleine Tochter ein. Für das vier Monate alte Baby kam jede Hilfe zu spät. Nach der Tat fügte sich die Frau selbst Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.