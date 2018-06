Baby von eigener Mutter getötet: Ort unter Schock

In der Ortschaft im nördlichen Niederösterreich ist Freitagfrüh nichts mehr so, wie es war. „Bei uns hier hat es noch nie eine derartige Tragödie gegeben“, sagt Bürgermeister Horst Gangl im „Krone“-Gespräch. Wie berichtet, rückten Donnerstag gegen 18.50 Uhr Notärzte auf dem Hauptplatz an, sogar ein Notarzthubschrauber landete.