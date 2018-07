„EU funktioniert nur mit geschützten Außengrenzen“

Österreich will „Brückenbauer in Europa“ sein

Kurz verwies eingangs auf die große Verantwortung, die der EU-Vorsitz mit sich bringt. „Die EU ist heute selbstverständlich, besonders für meine Generation“, sagte der 31-jährige ÖVP-Politiker. Die Grundfreiheiten müssten eine Selbstverständlichkeit bleiben, man müsse aber auch dafür kämpfen, dass dieses Europa funktioniert und seine Wettbewerbsfähigkeit erhält, forderte Kurz, der Österreichs Rolle als „Brückenbauer in Europa“ unterstrich. Kurz: „In dieser Union eint uns mehr, als das uns trennen könnte. Europa geht es besser als je zuvor. Der ,European Way of Life‘ muss verteidigt und für die Zukunft bewahrt werden. Wer zu Europa gehören will, muss die europäischen Werte einhalten. Ohne Wenn und Aber.“