Das Betriebsgeheimnis des chinesischen Erfolgs

Olympiaden des Geistes am alten Kaiserhof

China ist eine Lerngesellschaft, das System eine Erziehungsdiktatur. Bildung hatte schon immer hohen Rang - siehe die Beamtenprüfungen. Die dritte Prüfung am Kaiserhof war eine Olympiade des Geistes gewesen, so Manfred Osten. Die Namen der Sieger sind in die Stelen-Allee im Konfuziustempel in Peking eingraviert.