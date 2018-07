EU-„Staffelübergabe“ an Sebastian Kurz auf Planai

EU zum Angreifen, wenn man so will. Gute, entspannte Stimmung schon bei der Gondelfahrt auf die Planai. Auf knapp 1900 Meter Seehöhe gab’s einen Wanderrucksack vom Schladminger Bürgermeister, gefüllt mit Schnaps, Speck, Käse und Kräuterbalsam, wenn’s einmal Blasen an den Füßen gibt. Danach, in der Schafalm-Hütte, ging’s unter sechs Augen ums Inhaltliche. Einen kurzen Überblick, was da diskutiert wurde, gab der Kanzler dann - kurz gestört von Demonstranten, die ein Transparent „Gegen ein Europa, das tötet“ entrollt hatten - auf der Terrasse vor der Kulisse des mächtigen Dachsteins.