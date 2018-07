12-Stunden-Tag bringt bei ÖBB „kaum Änderungen“

12-Stunden-Tag bei ÖBB schon jetzt möglich

In dem Papier wird aufgelistet, was die vorgeschlagenen Änderungen für die ÖBB bedeuten. „Um die neuen Spielräume für den Arbeitgeber zu nützen, braucht es überwiegend Konsens mit Gewerkschaft und Betriebsrat“, betont die ÖBB-Konzernführung. Der 12-Stunden-Tag sei demnach schon jetzt im Rahmen des Betriebsdienstes und dort möglich, wo Schichtdienst erforderlich ist. Der 12-Stunden-Tag sei durch Kollektivvertrag mit der Gewerkschaft für Berufe wie Lokführer, Fahrdienstleiter etc. klar geregelt.