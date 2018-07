Ärger im Frühverkehr wegen 250 Zugausfällen

In Graz standen Busse und Straßenbahnen am Vormittag still

In Graz verkehrten die Busse und Straßenbahnen der Holding Graz Linien bis 7.45 Uhr im Regelbetrieb, dann kehrten die Fahrzeuge für rund drei Stunden in die Remise zurück. Erst kurz vor Mittag wurde der Betrieb in der steirischen Landeshauptstadt wieder aufgenommen.