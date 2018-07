Ekligster Spieler der WM? Aufregung um Otamendi

Argentinien, Vize-Weltmeister von 2014, verabschiedete sich am Samstag von der WM in Russland. Nach einer 3:4-Niederlage im Achtelfinale gegen Frankreich mussten Lionel Messi & Co. die Koffer packen. Doch es war nicht der Superstar, der für Gesprächsstoff sorgte, sondern der wohl ekligste Spieler der WM: Nicolas Otamendi.