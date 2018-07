Neun Menschen bei Messerangriff in USA verletzt

Blutige Attacke bei einem Kindergeburtstag: In der US-Stadt Boise im Bundesstaat Idaho hat ein 30 Jahre alter Angreifer neun Menschen, darunter sechs Kinder mit Messerstichen verletzt. Vier der Opfer seien bei dem Vorfall am Samstagabend lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in einem mehrheitlich von Flüchtlingen bewohnten Apartmentgebäude. Der Täter, ein schwarzer US-Bürger namens Timmy Kinner aus Los Angeles, konnte festgenommen werden.