Stark! Weißhaidinger im Finale der Diamond League

Nach Platz sieben in Rom und Rang vier in Stockholm qualifizierte sich Weißhadinger, der gestern mit 62,29 m nur noch einen weiteren gültigen Versuch hatte, souverän für das große Finale. „Super, dass ich als erster Österreicher das geschafft habe“, jubelte Luki, „und ich war auch schmerzfrei. Das ist abgehakt! Jetzt gilt alle Vorbereitung der EM in Berlin.“ Da will er am 8. August im Finale auftrumpfen!