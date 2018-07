Schule kostet im Jahr 2678 Euro pro Familie

125 Euro für fünf Tage

Eine Ausweitung der Schulveranstaltungshilfe soll den Druck nun lindern. Die Einkommensgrenzen für den Bezug der Förderung wurden so weit erhöht, dass nun doppelt so viele Familien die Hilfe in Anspruch nehmen können. Auch die Förderung selbst wurde erhöht: Eine zweitägige Schulveranstaltung wird nun mit 50 statt 40 Euro gefördert, eine fünftägige Veranstaltung mit 125 statt bisher 100 Euro. Familienreferent Haimbuchner ist zufrieden: „Es ist wichtig, die Familien dort zu unterstützen, wo ihnen am meisten geholfen ist.“ Die Förderung neu gilt ab dem kommenden Schuljahr in ganz Oberösterreich.