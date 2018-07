„Natürlich wird Kontrolle des 100ers verschärft!“

Ersuchen an Asfinag und Exekutive

Wie die Kontrolle verstärkt wird, ist hauptsächlich Kompetenz der Exekutive. Anschober dazu: „Ich werde mich nach den bereits erfolgten Arbeitsgesprächen mit Asfinag und Exekutive nun an die beiden wenden, mit dem Ersuchen um konkrete Maßnahmen und einem Vorschlag für verbesserte Kontrollen.“ Autofahrern seit dringend zu empfehlen, das Tempolimit einzuhalten. „Wir müssen doch auf jeden Fall die EU- Millionenstrafen vermeiden, die die Autofahrer als Steuerzahler treffen würden“, so Anschobers Appell."