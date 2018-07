Formel 1: Ein Sixpack zeigt seine Muskelkraft

Lewis Hamilton

Hungrig wie ein Wolf - so präsentierte sich der regierende Weltmeister zum Auftakt des Triple-Headers vor einer Woche in Le Castellet. „King Lewis“ demolierte die Konkurrenz in Training und Rennen, schlüpfte so wieder in die Rolle des Topfavoriten. Und weil Vettel in Frankreich aufgrund eines Fehlers viele Punkte verschenkte, ist Hamilton psychologisch im Vorteil. 14 Punkte muss Seb erst aufholen, gelingt nur, wenn er seine Risikobereitschaft erhöht. Dazu sprechen die Motor- und Aeroupdates für den Mercedes-Piloten. Kleines Manko: Auf der kurzen Spielberg-Strecke wird’s an der Spitze eng. SIEGCHANCE: 90%