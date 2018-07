Bursche (16) hat brutale Entführung frei erfunden

Am Dienstag meldete sich der 16-Jährige bei der Polizei in Villach: Er sei am Samstag, 23. Juni, von mehreren Männern entführt und bis Montag, 25. Juni, in einer ihm unbekannten Wohnung - vermutlich in Gödersdorf - festgehalten worden. Dabei war er an den Händen gefesselt, so der Bursche bei seiner Aussage. Er gab auch an, dass die Entführung wahrscheinlich eine „Racheaktion“ sei - aufgrund eines von den „Entführern“ behaupteten Suchtgiftdiebstahles.