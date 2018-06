Gaaaanz nah an der Formel 1

Seit gut zwei Jahren lautet die Vorgabe in der Königsklasse des Motorsports: „Wir müssen die Fans wieder viel näher ans Formel-1-Geschehen bringen!“ Bleibt die Frage: Halten sich die „Erben“ von GP-Zampano Bernie Ecclestone an ihre eigenen Marketing-Vorgaben? Bei den Verantwortlichen am Red Bull Ring rennt man mit solchen Strategien offene Türen ein. Zum Start des GP-Wochenendes in Spielberg öffneten sich am Donnerstag die Tore zur Boxenstraße - und Tausende Hardcore-Fans nutzten die Gunst der Stunde zum „Boxenstopp“ im Herzen der Formel 1: