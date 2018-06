Nach Messerattacke in Imst: U-Haft verlängert

Nach einer Messerstecherei unter Jugendlichen Mitte Mai in der Tiroler Bezirksstadt Imst, bei der ein 17-jähriger Vorarlberger getötet worden war, ist die Untersuchungshaft über den 19-jährigen mutmaßlichen Haupttäter erneut verlängert worden. Die nächste Haftprüfung findet in zwei Monaten statt, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA am Donnerstag.