Hier bricht Meghan das königliche Protokoll

Doch jetzt passierte der Herzogin von Sussex ein kleiner Fauxpas. Denn für weibliche Mitglieder der Royal Family gibt es ganz genaue Anweisungen, wie sie zu sitzen haben. Der „Duchess Slant“, also die „Herzoginnen-Diagonale“ schreibt vor, dass Kate, Camilla und Co. ihre Beine in einer diagonalen Linie auf den Boden stellen müssen, um möglichst wenig Chancen zu bieten, unter den Rock zu sehen. Absolutes No-Go ist hingegen, die Beine zu überschlagen.