Barbara Meier ohne Höschen auf Instagram?

Bei Barbara Meiers jüngstem Instagram-Posting spielt die Fantasie der Fans verrückt. Die schöne Rothaarige sitzt für den Schnappschuss in einem roten Pulli auf dem Bett, streckt ihre endlos langen, nackten Beine in Richtung Kamera und schreibt dazu: „Entspannter Sonntag im Bett. Was habt ihr heute so gemacht? Wart ihr fleißiger?“