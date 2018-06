EU will Flüchtlingszentren vor den Toren Europas

In den Dauerstreit um die Schaffung von Auffangzentren für Migranten außerhalb der Europäischen Union ist am Dienstagnachmittag Bewegung gekommen. Offenbar soll beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel die Schaffung solcher Zentren für Flüchtlinge vor den Toren Europas beschlossen werden. Das geht aus einem aktuellen Entwurf der Gipfelerklärung hervor. Darin heißt es, dass „der Europäische Rat die Entwicklung eines Konzepts von regionalen Landungsplattformen in enger Zusammenarbeit mit Drittstaaten“ unterstütze. Nur wenige Stunden zuvor hatte auch Filipo Grandi, Chef des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR, in einem Brief angekündigt, der EU Pläne vorzulegen, wie derartige Zentren aussehen könnten.