Asylgipfel: Keine Beschlüsse, aber 10-Punkte-Plan

Spanien und Frankreich für Errichtung von Flüchtlingszentren

Auch Frankreich und Spanien brachten einen Vorschlag in die Diskussion ein. Dieser sieht vor, dass geschlossene Flüchtlingszentren in dem Land errichtet werden, „das dem Ankunftsort am nächsten liegt“. „Das ist eine Lösung, die kooperativ ist und das Recht achtet“, sagte Macron. „Wir müssen uns an unsere Prinzipien halten und dürfen uns nicht von den Extremen herumschubsen lassen.“ Abgelehnte Asylbewerber müssten in ihre Heimatländer zurückgebracht werden „und keinesfalls in die Transitländer“, fügte Macron hinzu.