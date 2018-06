Meghan: Das Geheimnis um ihre zu großen Heels

Doch daran liegt keine schlechte Schuhberatung. In einem Interview mit der britischen „Sun“ verrät die Stylistin Harriet Davey, was sich wirklich hinter den oft sogar deutlich zu großen Schuhen verbirgt. Sie erklärt: „Prominente wählen gerne Schuhe in einer oder zwei Nummern größer, wenn sie zu einem Event oder auf den roten Teppich müssen. Es ist ein Grund, den wir alle nachvollziehen können. Sie wollen Blasen vermeiden.“