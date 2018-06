Mit Auto in Verlagsgebäude gerast: Lenker flüchtig

Der Lieferwagen krachte um 4 Uhr früh mit hoher Geschwindigkeit in die gläserne Außenfassade des Verlagsgebäudes, in dem sich die Redaktionsräume befinden. Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker absichtlich in das Gebäude der Zeitung raste. Das Fahrzeug stieß gegen die Glasfassade und ging in Flammen auf.