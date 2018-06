LASK produziert Europa-League-TV-Signal selbst

Für einen neuen Weg in puncto TV-Übertragung hat sich der LASK entschieden. Wie der Bundesligist am Montag bekanntgab, nehmen die Linzer die Produktion des TV-Signals des Europa-League-Qualifikations-Heimspiels am 26. Juli gegen den norwegischen Klub Lilleström selbst in die Hand. Partner ist der lokale Privatsender LT1, der u.a. als Namenssponsor der OÖ-Landesliga fungiert.