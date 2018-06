Erfolgreiche Premiere der Etappenfahrt eRUSH

Die Strecke von München auf die Königsleitenspitze kombiniert entspannte Trails, Forstwege, kleine Nebenstraßen und steile Anstiege durch Oberbayern, Tirol und Salzburg zu einem ganz besonderen Erlebnis. Damit den Teilnehmern unterwegs nicht der Saft ausgeht, stehen an zwei Verpflegungsstationen pro Etappe Wechselakkus bereit. Start und Ziel sind beim eRUSH nicht zufällig gewählt. „In Wald-Königsleiten arbeiten wir seit Jahren kontinuierlich daran, unseren CO2-Ausstoß zu verringern und die Elektromobilität voranzubringen“, sagt Peter Hofer, Obmann des Tourismusverbands Wald-Königsleiten. So bieten die ansässigen Hoteliers über das System e-BOB ein komfortables Verleihsystem für hochwertige e-MTB. „Der eRUSH präsentiert die Highlights unseres Almdorfs in einem besonderen Event: Urlaub bei uns ist naturnah, aktiv und nachhaltig“, so Obmann Hofer weiter.