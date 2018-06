Falsches Auto: Bande will Polizist bestehlen

Dumm gelaufen für diese Autodiebe in Chicago: Die beiden hatten sich als Beute ausgerechnet das Auto eines Polizisten in Zivil ausgesucht. Sie versuchten, seinen schwarzen BMW zu stehlen, als der Inhaber noch am Fahrersitz saß - der Beamte stieg aus und eröffnete das Feuer auf die Gangster. Nach einer kurzen Schießerei flüchtete das Duo. Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen aus zwei Überwachungskameras, die die dramatische Situation zeigen.