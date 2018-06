Wimbledon-Quali: Melzer-Brüder weiter, Ofner out

Sebastian Ofner ist in der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Steirer, der 2017 sensationell in die dritte Runde einzog, verliert nun einige Punkte in der Weltrangliste. Gerald und Jürgen Melzer, sowie Dennis Novak sind in der Qualifikation hingegen eine Runde weiter.