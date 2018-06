Grand Prix von Österreich: Einsatzkräfte gerüstet

Zwölf-Stunden-Schichten für die Feuerwehren

Die Feuerwehren werden ebenfalls mit rund 120 Kräften am Formel 1-Wochenende in und rund um Spielberg im Einsatz sein: In jeweils Zwölf-Stunden-Schichten werden die Männer und Frauen aus 14 Wehren mit 33 Fahrzeugen und drei Löschquads für die Sicherheit am Hubschrauberlandeplatz, am Konzertgelände, auf den Camping- und Parkplätzen sowie im Innenbereich des Red Bull Rings und auf der Rennstrecke sorgen. „Weitere Einheiten aus den Bereichsfeuerwehrverbänden Murau, Judenburg und Leoben sind am Rennwochenende ebenfalls in erhöhter Einsatzbereitschaft“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Erwin Grangl.