Völkermarkter bedrohte Nachbarn mit Eisenstange

Völlig die Fassung verloren hat ein Mann (33) am Sonntag im Stiegenhaus einer Wohnanlage in Völkermarkt: Weil ein Streit mit einem Nachbarn (32) eskalierte, holte er eine Eisenstange und bedrohte ihn damit. In der Wohnung des 33-jährigen entdeckten einschreitende Polizisten zudem eine Kleinkaliberwaffe und eine Machete…