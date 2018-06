Erdogan im Wahl-Finish in die Zange genommen

Liberaler Rivale als Versöhner der Nation

Nach fast schon 16 Jahren Erdogan steht Ince für einen Neuanfang. „Ein müder Mann kann die großen Probleme der Türkei nicht lösen“, punktet er bei seinen vielen Wahlkampfauftritten. Ince tritt als der große Versöhner auf. Er geht auf die Kurden zu und hat den inhaftierten charismatischen Parteichef der Kurdenpartei HDP, Selahattin Demirtas, demonstrativ im Gefängnis besucht. Mithilfe kurdischer Stimmen könnte Ince Erdogan am Sonntag in eine Stichwahl am 8. Juli zwingen. Spätestens in der Stichwahl würde Erdogan vermutlich gewinnen, doch eine zweite Wahlrunde könnte neue Dynamiken freisetzen. Erdogans Nimbus der Unschlagbarkeit wäre angekratzt. Für die Opposition wäre es also schon ein großer Erfolg, würde sie ihn in die Stichwahl zwingen.