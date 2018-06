Erdogan: „Nehmt alle Freunde mit zu den Urnen!“

Dies legt nahe, dass Erdogan sehr wohl befürchten könnte, in eine Stichwahl zu müssen. „Passt auf! Lasst nicht nach. Nehmt alle eure Freunde und Verwandte mit zu den Wahlurnen. Gott bewahre, dass Faulheit uns in eine schwierige Lage bringt“, bekräftigte er. Umfragen zufolge ist offen, ob Erdogan die Präsidentschaftswahl am Sonntag in der ersten Runde gewinnt. Sollte das nicht der Fall sein, müsste er am 8. Juli in eine Stichwahl gegen den Zweitplatzierten.