Holzzaun brach: Mann stürzte bei Feier in Tiefe

Ein 52 Jahre alter Tiroler ist am Samstag Abend bei einer privaten Feier auf einer Almhütte in Kitzbühel rückwärts von einer Plattform rund viereinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann saß zuvor auf einem Holzzaun, der dem Gewicht des 52-Jährigen nicht standhielt und brach. Der Tiroler erlitt dabei eine Thoraxverletzung, außerdem bestand laut Polizei der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung.