Formel 1 will gegen Piratensender beoutQ vorgehen

Der Piratensender beoutQ soll neben der Fußball-WM auch TV-Bilder von der Formel 1 illegal übertragen haben. Die Führung der Rennserie kündigte daher an, gegen den angeblich in Saudi-Arabien ansässigen TV-Kanal wegen des Verstoßes gegen Rechtevereinbarungen vorgehen zu wollen. Die Formel 1 nehme die Angelegenheit „extrem ernst“, hieß es in einer Mitteilung am Samstag.