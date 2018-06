Reihenhaus für große Indoor-Plantage angemietet

Die Salzburger Polizei konnte eine große Indoor-Plantage in einem Reihenhaus in Hallein ausfindig machen. Der Geruch von insgesamt 227 Cannabis-Pflanzen brachte die Ermittler auf die Spur eines 57-jährigen Mannes. In den vergangenen drei Jahren soll er mit seinem schwunghaften Suchtgifthandel 180.000 Euro verdient und sich so seinen Lebensunterhalt finanziert haben.