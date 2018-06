Topcagic stürmt jetzt für den litauischen Meister!

Gestern, just an seinem 30. Geburtstag, setzte „Topo“ seine Signatur unter den Eineinhalbjahres-Vertrag bei Suduva Marijampole. Beim litauischen Erstliga-Meister, Pokalsieger und aktuell wieder überlegenen Leader (nach 16 Runden!) soll „Topo“ den abgewanderten Ex-Sturm-Stürmer Josip Tadic ersetzen. „Die Meisterschaft läuft von März bis November, in der Champions-League-Quali treffen wir auf Nikosia - alle glauben an den Einzug in die Königsklasse! Ich will hier wieder meine alte Form finden“, betont Topcagic.