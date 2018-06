Hier setzt die WEGA den Ziegelwerfer außer Gefecht

Riesige Klappmesser sichergestellt

Heikel war die Aufgabe für die Polizei nicht allein deshalb, weil der Mann - er hatte sich in psychiatrischer Behandlung befunden - nicht gesprächsbereit war, sondern auch, weil er auf dem Dach herumging und die Gefahr eines Absturzes bestand. Schließlich manövrierte sich der Verdächtige aber selbst in die „Falle“: Der Zugriff erfolgte an einer Stelle, an der dieses Risiko so gering wie möglich war. Die Polizisten konnten sich dem Mann von zwei Seiten nähern und ihn schließlich mit Taser-Treffern außer Gefecht setzen. Bei dem 36-Jährigen fanden sich laut Sörös zwei riesige Klappmesser. Er wurde formell festgenommen und ins Spital gebracht.