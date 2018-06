Straftäter bewirft Polizei mit Ziegeln - gefasst!

Seit den Nachtstunden waren rund um die Rhiasgasse zahlreiche Einsatzkräfte auf den Beinen. Hintergrund des ganzen Wirbels: Die Exekutive hatte den Mann in seiner Wohnung festnehmen wollen, weil gegen ihn ein aufrechter Haftbefehl besteht. Der Verdächtige konnte aber durch ein Fenster aufs Dach des Hauses flüchten. Dort hielt er sich verschanzt und schleuderte immer wieder Dachziegel auf die Straße und die Polizisten, die u. a. versuchten, sich via Hebebühnen dem Mann zu nähern. Ein Polizisten - ein Mitglied der Verhandlungsgruppe - wurde dabei durch einen Ziegelwurf am Fuß verletzt.