Mit 300 Gramm Koks im Gepäck durch Tirol gereist

Zwei mutmaßliche Drogenschmuggler, die mit dem Zug durch Tirol gereist waren, gingen am Mittwoch der Polizei in Bayern ins Netz. Die Deutsche (40) sowie ihr Begleiter (22) aus Gambia wurden in Rosenheim im Zuge von Schleierfahndungen ertappt. Im Gepäck: 300 Gramm Kokain.