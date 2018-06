Appetitlicher Schmuck: Mini-Essen als Accessoires

Lebensmittel in Miniatur-Ausführung - könnte man jedenfalls vermuten. In Wahrheit sind diese kleinen Leckereien aber nur Attrappen. Denn die Britin Johanna formt aus Fimo-Knete alle möglichen Lebensmittel und verkauft sie unter dem Namen Sweetsofmyown. Ob Ohrringe, Ketten, Ringe oder Anstecker: Kuchen, Zitronen, Eis und Co. kann man nun als appetitliche Accessoires am Körper tragen. Köstlich!