Hallstatt: Familienvater (35) starb bei Unfall

„Nicht schon wieder!“ Hans Strick, Kommandant der FF Obertraun konnte diesen Gedanken nicht ganz unterdrücken, als er am Montag um 9 Uhr früh die Alarmierung bekam. Denn die FF Obertraun hat heuer kein gutes Jahr. Am 23. Mai war, wie berichtet, ein Motorradfahrer tödlich verunglückt, am 1. Mai hatte es eine spektakulären Reisebusbrand gegeben. Kommandant Hans Strick: „Der PKW war frontal gegen das Portal der Lawinengalerie geprallt. Die FF Hallstatt hat den Lenker mit Schere und Spreizer aus dem Fahrzeug befreit. Sämtliche Bemühungen von den Rettern, ihn zu reanimieren, blieben leider erfolglos, Es konnte nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden.“