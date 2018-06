Arbeiter geriet mit Finger zwischen Eisenplatten

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag in einem Industriebetrieb in Sankt Veit gekommen: Ein 48.jähriger Arbeiter war dort damit beschäftigt, mehrere, auf einer Palette liegende, Eisenplatten mittels eines Hallenkranes umzulagern. Damit er die oberste Eisenplatte einhängen konnte, verschob er diese mit den Händen, wobei er mit einem Finger zwischen die Eisenplatten geriet.