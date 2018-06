Hawaiis Mega-Vulkan spuckt jetzt Edelsteine aus

„Freunde von mir leben auf Hawaii, ganz in der Nähe des Bereichs, der am meisten von den Lavaströmen betroffen ist“, schrieb vor ein paar Tagen die Meteorologin Erin Jordan auf Twitter. Sie hätten ihr erzählt, dass plötzlich kleine gelblich-grüne Edelsteine, Olivine, „überall dort“ herumgelegen seien. „Es regnet buchstäblich Juwelen“, so Jordan. Die Natur sei einfach ein Wahnsinn.