Rapid verpflichtet Christoph Knasmüllner

Die Ablösesumme wurde nicht öffentlich gemacht. Knasmüllner zählte in den vergangenen Jahren zu den gefragtesten Offensivspielern in der Österreichischen Bundesliga. Schon in jungen Jahren wechselte er zum FC Bayern München, wo er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Danach wechselte er zur U19 von Inter Mailand, ehe er beim ehemaligen deutschen Erstligisten FC Ingolstadt sein Geld verdiente.