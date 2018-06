Polit-Entgleisungen: „Kindergarten ist gesitteter“

Nach der jüngsten Verbalattacke gegen Alma Zadic (Liste Pilz) und auch davor immer wiederkehrenden Beschimpfungen, unpassenden Wortmeldungen und ständigen Zwischenrufen im Nationalrat stellten sich unsere Leser in den Kommentaren schnell die Frage: Was ist los im Hohen Haus und wo ist die Debattenkultur geblieben? Dürfen sich unsere Politiker überhaupt so benehmen?