Gewalt-Eskalation gegen Grazerinnen in Liverpool

Gewalt-Eskalation gegen drei Grazer Studentinnen in Großbritannien: Die jungen Frauen wurden nach eigenen Angaben in einem Park in Liverpool, wo sie ein Auslandspraktikum absolvieren, von einer Bande von über 30 Mädchen attackiert und übel zugerichtet. Der Angriff war offenbar völlig unprovoziert, der Schock bei den Opfern sitzt tief. Eine der drei trat bereits die Heimreise an.