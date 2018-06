Zwillinge beim Duschen mit heißem Wasser verbrüht

Es müssen Höllenqualen gewesen sein, die Amelie und Sophie im August in Innsbruck erleiden mussten. Die elfmonatigen Zwillingsmädchen wurden beim Duschen vom Freund (29) ihrer Mutter verbrüht. Unerklärlich! Erst die eine, nur Minuten später die andere. Doch in die Klinik bemühte man sich erst am Tag danach...