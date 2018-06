Millstätter See: Hilferuf wegen hoher Wasserpegel

In Oberkärnten klagen Anrainer beim Afritzer See, Brennsee und Millstätter See über hohe Pegelstände. Bei Letzterem sorgt Hochwasser seit Jahren für Schäden. Weil Starkregen das Problem in den vergangenen Wochen verschärft hat, wenden sich jetzt betroffene Betriebe mit einem offenen Brief an das Land. „Es muss endlich etwas unternommen werden. Mit jedem Gewitter steigen die Pegel und damit die Schäden“, fordert Waltraud Gasser-Brunner von Brunner Camping in Döbriach Maßnahmen wie ein Verbot von Einbauten, neue Schleusen und Pegel-Messstellen sowie das Ausbaggern des Abflusses.